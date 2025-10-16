0 800 307 555
В НБУ розповіли, що відбувається з економікою країни

У 2 кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,7% у річному вимірі (р/р), а порівняно з попереднім кварталом — на 0,2% у сезонно скоригованому вимірі.
Про це повідомляє Нацбанк.
Темпи зростання економіки у річному вимірі сповільнилася порівняно з І кварталом 2025 року (0,9% р/р). Про це свідчать розгорнуті показники, опубліковані Державною службою статистики України.

Що стримує зростання економіки

  • Наслідки повномасштабної війни: втрата людей, територій, виробничих потужностей та інфраструктури.
  • Значний внесок у сповільнення відновлення у ІІ кварталі також мало скорочення показників сільського господарства.
Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання с/г культур та збирання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали.
Відновлення економіки

Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2025 року (5,5 в. п.). Зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшився до 9,0% р/р (з 1,6% р/р у І кварталі).
У 2 півріччі відновлення економіки триватиме.
Цьому сприятиме активізація збору врожаїв, стійкий внутрішній попит та збільшення фіскальних стимулів на тлі розширення видатків бюджету. Водночас погіршення безпекової ситуації та посилення обстрілів інфраструктури в останні місяці стримуватимуть зростання економіки.
Нагадаємо, МВФ зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2,0%.
  • ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%,
  • у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.
Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.
Також Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року.
