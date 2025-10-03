0 800 307 555
У МВФ назвали умови для нової програми з Україною

Казна та Політика
Україна і МВФ почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.
Про це повідомила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак під час брифінгу, передає РБК-Україна.
За її словами, для укладення нової угоди необхідні домовленості щодо реформ, які готова впровадити українська влада, а також гарантії достатнього фінансування. Це включатиме як ресурси від самого МВФ, так і підтримку міжнародних партнерів.
Козак пояснила, що після досягнення домовленостей на рівні експертів і підтвердження фінансування програма буде винесена на розгляд Ради директорів фонду. Вона нагадала, що минулого тижня в Нью-Йорку відбулася зустріч керуючого директора МВФ з президентом Володимиром Зеленським, де обговорювали економічну ситуацію, плани реформ та подальшу підтримку України.
Представниця МВФ зазначила, що деталі щодо обсягів фінансування та формату програми поки що обговорюються. «Я не можу зараз поділитися подробицями, але ми будемо інформувати в міру їх появи», — сказала вона.
Чинна програма МВФ з Україною на 2023−2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду і близько 150 млрд доларів від партнерів.
Нагадаємо, раніше ми вже писали, що Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із проханням про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну в наступні кілька років.
Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду в Києві аж на 20 мільярдів доларів, саме тоді, коли мають розпочатися переговори щодо нового пакету допомоги.
Міжнародний валютний фонд переконав уряд України суттєво збільшити прогноз щодо додаткового фінансування, яке країні знадобиться до кінця 2027 року в умовах затяжної війни з росією. Спочатку Київ оцінював дефіцит зовнішнього фінансування майже у 38 млрд доларів. Однак після консультацій з МВФ ця цифра зросла приблизно до 65 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
