Україна звернулася до МВФ з офіційним запитом про нову програму співпраці
Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом останнього тижня працювала в Києві та провела низку консультацій з урядовою командою та НБУ.
«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Свириденко.
Запит на нову програму
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із проханням про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну в наступні кілька років.
«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила глава уряду.
Пріоритети бюджету-2026
Під час переговорів обговорили пріоритети проєкту Державного бюджету на 2026 рік, зокрема залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляцію та відновлення енергетики.
«Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування», — підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Україна планує представити Міжнародному валютному фонду пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки. Необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що потребуватиме збільшення витрат.
Якщо війна затягуватиметься, то необхідність фінансування збільшиться. На наступний рік необхідність зовнішньої допомоги оцінюють у 35 млрд доларів, але поки що підтверджено лише 22 млрд із цієї суми.
Ключова причина для запуску нової програми МВФ — це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення безпекових ризиків, зазначили в коментарі виданню аналітики групи ICU.
🧐 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
Поділитися новиною
Також за темою
Україна звернулася до МВФ з офіційним запитом про нову програму співпраці
Уряд запроваджує одноразову атестацію митників
У п’яти містах України зберігається ризик зриву опалювального сезону
Масовий виїзд молодих чоловіків не вдарить по економіці — експерт
Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат
Аналітики прогнозують, що до кінця року резерви НБУ перевищать $55 млрд