Україна звернулася до МВФ з офіційним запитом про нову програму співпраці Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Україна звернулася до МВФ з офіційним запитом про нову програму співпраці

Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом останнього тижня працювала в Києві та провела низку консультацій з урядовою командою та НБУ.

Читайте також У НБУ пояснили, чому Україні може знадобитися нова програма з МВФ

«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Свириденко.

Запит на нову програму

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із проханням про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну в наступні кілька років.

«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила глава уряду.

Пріоритети бюджету-2026

Під час переговорів обговорили пріоритети проєкту Державного бюджету на 2026 рік, зокрема залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляцію та відновлення енергетики.

«Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування», — підкреслила вона.

Читайте також Що чекає світову економіку до 2026 року — новий прогноз від МВФ

Нагадаємо, раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло , що Україна планує представити Міжнародному валютному фонду пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки. Необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що потребуватиме збільшення витрат.

Якщо війна затягуватиметься, то необхідність фінансування збільшиться. На наступний рік необхідність зовнішньої допомоги оцінюють у 35 млрд доларів, але поки що підтверджено лише 22 млрд із цієї суми.

Ключова причина для запуску нової програми МВФ — це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення безпекових ризиків, зазначили в коментарі виданню аналітики групи ICU.

🧐 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.