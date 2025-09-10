0 800 307 555
укр
Україна звернулася до МВФ з офіційним запитом про нову програму співпраці

Казна та Політика
27
Україна передала місії Міжнародного валютного фонду лист із запитом про нову програму співпраці.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом останнього тижня працювала в Києві та провела низку консультацій з урядовою командою та НБУ.
«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Свириденко.

Запит на нову програму

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із проханням про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну в наступні кілька років.
«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила глава уряду.

Пріоритети бюджету-2026

Під час переговорів обговорили пріоритети проєкту Державного бюджету на 2026 рік, зокрема залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляцію та відновлення енергетики.
«Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування», — підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Україна планує представити Міжнародному валютному фонду пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки. Необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що потребуватиме збільшення витрат.
Якщо війна затягуватиметься, то необхідність фінансування збільшиться. На наступний рік необхідність зовнішньої допомоги оцінюють у 35 млрд доларів, але поки що підтверджено лише 22 млрд із цієї суми.
Ключова причина для запуску нової програми МВФ — це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення безпекових ризиків, зазначили в коментарі виданню аналітики групи ICU.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
