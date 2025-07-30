Що чекає світову економіку до 2026 року — новий прогноз від МВФ — Finance.ua
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Що чекає світову економіку до 2026 року — новий прогноз від МВФ

Світ
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Що чекає світову економіку до 2026 року — новий прогноз від МВФ
Що чекає світову економіку до 2026 року — новий прогноз від МВФ
Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз щодо зростання світової економіки у бік покращення на 0,2% цього року та 0,1% - наступного порівняно з попередніми розрахунками, пояснивши це, зокрема, зменшенням напруженості навколо тарифної політики США.
Про це заявив під час презентації оновленого Огляду світової економіки (WEO) у вівторок у Вашингтоні головний економіст МВФ П’єр-Олів'є Горінчас, передає Укрінформ.
«Ми переглянули наші прогнози глобального економічного зростання в кращий бік порівняно з прогнозом у квітні 2025 року — з 2,8% до 3,0% цього року, а також з 3,0% до 3,1% наступного року», — зауважив представник Фонду.
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Він зазначив, що помірне підвищення темпів зростання спостерігатиметься у більшості регіонів світу. За його словами, ця стійкість є «бажаною, але все ж незначною».
Головний економіст МВФ пояснив, що зміна ситуації обумовлена частковою зміною курсу адміністрації Трампа щодо введення вищих тарифів для більшості торговельних партнерів, а також деескалацією торговельної напруженості з Китаєм. Загалом, за його словами, ефективна тарифна ставка США знизилася з 24% до приблизно 17%.
Це, а також кілька інших подій посприяли стійкості світової економіки станом на сьогодні. Зокрема, побоювання щодо майбутніх тарифів привели до різкого зростання експорту до США у першому кварталі року, і це допомогло підтримати активність у Європі та Азії. Крім того, послабилися монетарні умови на тлі зниження світової інфляції.
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«Але, попри ці позитивні події, тарифи залишаються історично високими, а глобальна політика є дуже невизначеною, бо лише кілька країн досягли повноцінних торговельних угод», — зауважив Горінчас.
Тож МВФ продовжує прогнозувати стійке зниження світової торгівлі, попри недавній сплеск передпродажного експорту, з 57% у 2024 році до 53% у 2030 році. І якщо процес укладання торговельних угод залишатиметься помірним, невизначеність збережеться, і це лише посилюватиме тиск на інвестиції та активність.
МВФ також констатував знецінення американського долара приблизно на 8% із січня на тлі тарифної політики нової адміністрації. Крім того, це потягнуло вниз курс китайського юаня, чия стабільна вартість прив’язана до долара США. Водночас, євро суттєво зміцнився.
За матеріалами:
Укрінформ
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