МВФ дав Україні рекомендації щодо податків — Finance.ua

МВФ дав Україні рекомендації щодо податків Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

МВФ дав Україні рекомендації щодо податків

Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність, але для подальшої фінансової стійкості важливо підвищити надходження до бюджету.

Про це заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Козак нагадала, що 30 червня Рада директорів МВФ завершила восьмий перегляд угоди EFF, що дозволило виділити Україні ще 500 мільйонів доларів. Загальна сума виплат за програмою зросла до 10,6 мільярда доларів.

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МВФ відзначає, що українська економіка залишається стійкою. Уряд виконав усі кількісні показники ефективності станом на кінець березня, а також попередню умову та два структурні маяки, які були необхідні для завершення огляду.

Що радить МВФ

План України збільшити військові видатки у бюджеті на 2025 рік на 400 мільярдів гривень став темою обговорення з МВФ. Козак наголосила, що повернення до фіскальної стійкості потребує реалізації Національної стратегії доходів.

Йдеться, зокрема, про оновлення податкової та митної системи, призначення керівництва митниці, боротьбу з ухиленням від сплати податків і гармонізацію законодавства до стандартів ЄС.

«Ідея цього пакета реформ полягає в тому, що вони в поєднанні з поліпшеннями в управлінні державними інвестиціями та середньостроковою бюджетною підготовкою, а також управлінням фіскальними ризиками, загалом, матимуть вирішальне значення для підтримки зростання та інвестицій в Україні в середньостроковій перспективі», — сказала Козак.

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Вона додала, що Україна змогла зберегти макроекономічну стабільність, незважаючи на дуже складні обставини та умови в рамках програми Фонду.

Водночас важливо зберегти темп реформ. Особливо щодо залучення внутрішніх доходів, які критично важливі для довгострокової стійкості боргу.

Також Козак наголосила на необхідності завершення процесу реструктуризації боргу.

Графік програми

Наступний, дев’ятий огляд програми запланований на кінець року. Його буде об’єднано з десятим переглядом.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за перше півріччя 2025 року залучило до державного бюджету $22 мільярди зовнішніх коштів. Основні донори у 2025 році:

Країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) — $17,6 млрд;

Європейський Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (пільгове фінансування і гранти);

Міжнародний валютний фонд — $400 млн;

Японія — $190 млн (пільгове фінансування);

Світовий банк — $50 млн (пільгове фінансування).

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