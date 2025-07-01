МВФ виділить Україні $500 мільйонів: затверджено восьмий перегляд програми EFF — Finance.ua

МВФ виділить Україні $500 мільйонів: затверджено восьмий перегляд програми EFF Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

МВФ виділить Україні $500 мільйонів: затверджено восьмий перегляд програми EFF

У понеділок, 30 червня, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила восьмий перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF). Це рішення відкриває доступ до нового траншу обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько $500 млн в еквіваленті), що спрямовуватиметься на підтримку державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Після надходження траншу загальний обсяг отриманого за програмою фінансування сягне $10,6 млрд.

«Ми чекали на ці позитивні новини з Вашингтона. Восьмий перегляд — це оновлення рекорду для України у взаємодії з Фондом. Кожен успішний перегляд — не лише про фінансування. Це про довіру, сталість реформ і ефективність нашої взаємодії з МВФ. Співпраця з Фондом залишається вагомим елементом фінансової стійкості та відновлення України», — сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків», — додав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Показники виконання програми

У релізі МВФ зазначається, що показники виконання програми залишаються високими. Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуті. Також виконано один попередній захід та два структурні маяки.

Крім того, було встановлено чотири нові структурні маяки, а терміни деяких структурних маяків були переглянуті для надання уряду додаткового часу на завершення ключових реформ.

Структура виплат

Із урахуванням оновлених потреб платіжного балансу українська сторона звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат за програмою EFF у 2025 році. Водночас загальний розмір програми залишається незмінним — $15,5 млрд.

Економіка України, інфляція, валютні резерви

Прогноз зростання економіки України на 2025 рік збережено на рівні 2−3%. Ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими і потребують чіткого плану дій на випадок їх реалізації.

У МВФ відзначили, що, ураховуючи все ще високий рівень інфляції, жорстка грошово-кредитна політика Національного банку залишається виправданою, і НБУ має бути готовий до подальшого її посилення, якщо інфляційні очікування погіршаться.

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Валютні резерви залишаються на належному рівні завдяки значній зовнішній підтримці. Підвищення гнучкості обмінного курсу сприятиме економічній стійкості та збереже міжнародні резерви.

Фінансовий сектор залишається стабільним, хоча потребує пильного нагляду в умовах підвищених ризиків. Удосконалення інфраструктури ринків капіталу є ключовим для залучення приватного іноземного капіталу до післявоєнного відновлення.

Держбюджет

У заяві Фонду йдеться про те, що триваюча війна зумовлює необхідність ухвалення додаткового бюджету на 2025 рік. Відновлення фіскальної стійкості та задоволення пріоритетних витрат вимагають рішучих зусиль із реалізації Національної стратегії доходів, модернізації податкової і митної служб, боротьби з ухиленням від сплати податків і гармонізації національного законодавства з нормами ЄС. Ці реформи разом із удосконаленням системи управління державними інвестиціями, середньостроковим бюджетуванням і управлінням фіскальними ризиками є критично важливими для стимулювання зростання та припливу інвестицій.

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Українська влада і далі працює над завершенням своєї стратегії реструктуризації зовнішнього боргу за євробондами. Досягнення домовленості відповідно до цілей програми щодо стійкості боргу є важливим для зменшення фіскальних ризиків, створення простору для критичних витрат та відновлення боргової стійкості.

Фінансування програми

Програма залишається повністю профінансованою: $153 млрд за базовим сценарієм та $165 млрд — за негативним упродовж чотирирічного періоду програми включно з використанням приблизно $50 млрд за механізмом G7 ERA Loans (безповоротна позика, забезпечена доходами від знерухомлених російських активів). Повна, своєчасна та передбачувана зовнішня підтримка — на умовах, що відповідають стійкості боргу, — залишається дуже важливою для повного фінансування програми.

Довідка Finance.ua:

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ);

з початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.

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