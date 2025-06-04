Україна разом із МВФ розробляє стратегію економічного зростання — на яких завданнях зосередяться — Finance.ua
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Україна разом із МВФ розробляє стратегію економічного зростання — на яких завданнях зосередяться

Казна та Політика
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Україна разом із МВФ розробляє стратегію економічного зростання — на яких завданнях зосередяться
Україна разом із МВФ розробляє стратегію економічного зростання — на яких завданнях зосередяться
Україна формує довгострокову стратегію економічного відновлення і очікує підтримки в цьому питанні від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про зростання ВВП, повернення робочої сили і активізацію приватних інвестицій.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, про це говорили міністерка економіки Юлія Свириденко з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у Вашингтоні 4 червня.
Представники МВФ наголосили, що продовжать співпрацю з Україною незалежно від того, як розвиватиметься ситуація з можливим припиненням вогню. У Фонді підкреслили, що й надалі підтримуватимуть макрофінансову стабільність країни та процеси її відновлення.
«Ми вдячні МВФ за підтримку, яка допомогла Україні пройти через найважчі етапи війни, зберегти макрофінансову стабільність і почати відновлення», — зазначила Юлія Свириденко.
Україна планує зосередитися на таких завданнях:
  • зростання ВВП;
  • залучення інвестицій;
  • повернення мільйонів українців, які сьогодні перебувають за межами економічно активного сектора;
  • прискорення процесів приватизації — уряд досліджує, які зміни потрібні, щоб спростити процедуру як великої, так і малої приватизації, й зробити ці процеси прозорішими та ефективнішими.
Нагадаємо, 20 травня Місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українською владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF). Теми, які планували обговорити: фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості; макроекономічна ситуація, процента та валютно-курсова політика НБУ; розвиток фінансового сектору. подальші кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку.
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29 травня Місія МВФ завершила роботу в Києві. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті), а загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд дол. США. Загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).
3 червня українська делегація на чолі з першою віце-прем'єркою Юлією Свириденко прибула до Вашингтона. Україна активно залучає міжнародних партнерів до реалізації ключових пріоритетів — посилення обороноздатності, посилення санкційного тиску на рф, а також відбудови зруйнованої інфраструктури. Зустрічі у Вашингтоні також мають на меті посилити координацію з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами для підтримки економічного відновлення України.
За матеріалами:
Finance.ua
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