Місія МВФ з Україною завершилась (підсумки) — Finance.ua

Місія МВФ з Україною завершилась (підсумки) Вчора 17:50 — Казна та Політика

Місія МВФ з Україною завершилась (підсумки)

Місія Міжнародного валютного фонду щодо восьмого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» з Україною, що працювала в Києві 20−27 травня, завершила роботу.

Як повідомили в НБУ, представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA).

Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями.

Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті), а загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд дол. США. Загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).

Як йдеться в заяві Фонду, показники виконання програми залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуто. Також досягнуто домовленостей щодо заходів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

МВФ у своїй заяві відзначив прогрес у порядку денному структурних реформ. Так, до восьмого перегляду виконано два структурних маяка, ще один маяк буде виконано найближчими тижнями. Українська сторона взяла на себе тверді зобов’язання щодо просування інших ключових реформ.

Економіка України продовжує демонструвати стійкість, попри наслідки трьох років повномасштабної війни.

МВФ очікує, що у 2025 році економіка зростатиме темпами 2−3%. Інфляційний прогноз залишається незмінним.

Ризики для прогнозу і надалі надзвичайно високі з огляду на невизначеність щодо тривалості війни та перспектив досягнення миру і відновлення.

Щодо курсу

Обмінний курс має відігравати більшу роль як амортизатор шоків, згідно з передумовами, викладеними у відповідній Стратегії НБУ, йдеться в заяві Фонду. Це дасть змогу запобігти накопиченню зовнішніх дисбалансів і зберегти належний рівень міжнародних резервів. МВФ підкреслив, що потрібно продовжувати виважений та поетапний підхід до валютної лібералізації, узгоджуючи його із загальною монетарною та валютно-курсовою політикою для підтримання адекватного рівня резервів, а також продовжувати ретельний моніторинг заходів.

Фінансовий сектор залишається стійким, але в умовах підвищених ризиків потрібна постійна пильність. Розвиток інфраструктури фінансових ринків буде необхідним для залучення капіталу приватного сектору для підтримки відбудови та відновлення. Це потребуватиме узгоджених та скоординованих реформ. Всебічні консультації з учасниками фінансового ринку мають важливе значення для сприяння підготовці пріоритетного порядку денного реформ.

Бюджет

Фінансування значного дефіциту бюджету на 2025 рік і надалі потребуватиме суттєвої зовнішньої підтримки, зокрема в межах ініціативи ERA Loans. Для підтримання макроекономічної стабільності та забезпечення фінансування критично важливо отримати повний обсяг запланованих виплат. Крім того, влада має продовжувати докладати зусилля для мобілізації внутрішніх доходів.

«Місія була дуже інтенсивною та конструктивною. Дякую командам МВФ, Міністерства фінансів, НБУ за ефективну та результативну співпрацю, яка продовжує зміцнювати фінансову стабільність країни та сприяти впровадженню євроінтеграційних реформ», — сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

В заяві МВФ йдеться про те, що відновлення середньострокової фіскальної стійкості вимагає рішучих зусиль із мобілізації внутрішніх доходів, мінімізації податкових лазівок, боротьби з ухиленням від сплати податків, а також поліпшення інвестиційного клімату.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.