Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
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Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка)

Казна та Політика
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Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка)
Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка)
Міністерство фінансів України за перше півріччя 2025 року залучило до державного бюджету $22 мільярди зовнішніх коштів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони», — сказано в повідомленні.
Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка)
Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери вже надали Україні понад $137 млрд бюджетної підтримки.

Основні донори у 2025 році:

  • Країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) — $17,6 млрд;
  • Європейський Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (пільгове фінансування і гранти);
  • Міжнародний валютний фонд — $400 млн;
  • Японія — $190 млн (пільгове фінансування);
  • Світовий банк — $50 млн (пільгове фінансування).
Нагадаємо, що загальна потреба у зовнішньому фінансуванні України до кінця 2025 року — $39,3 млрд.

Програми допомоги

Мінфін у партнерстві з країнами G7 і ЄС реалізує ініціативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм обсягом до $50 млрд, який передбачає надання Україні кредитів, що будуть повертатися за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. У 2025 році партнери вже надали $17,6 млрд.
У квітні Україна отримала від Євросоюзу 3,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Ця сума включає пільгові кредити на 3,1 млрд євро та грантову допомогу на 400 млн євро.
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$400 млн від МВФ надійшли після успішного сьомого перегляду програми Extended Fund Facility.
$190 млн від Японії Україна отримала в межах спільного з Світовим банком проєкту Drive. Він допомагає зміцнити дорожню мережу, модернізувати інфраструктуру та відновлювати мости.
Кошти від Світового банку надійшли також для реалізації проєкту в охороні здоров’я Thrive, який допомагає покращити систему медичних гарантій в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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