Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Хто фінансує бюджет України у 2025 році (інфографіка)

Міністерство фінансів України за перше півріччя 2025 року залучило до державного бюджету $22 мільярди зовнішніх коштів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони», — сказано в повідомленні.

Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери вже надали Україні понад $137 млрд бюджетної підтримки.

Основні донори у 2025 році:

Країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) — $17,6 млрд;

Європейський Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (пільгове фінансування і гранти);

Міжнародний валютний фонд — $400 млн;

Японія — $190 млн (пільгове фінансування);

Світовий банк — $50 млн (пільгове фінансування).

Нагадаємо, що загальна потреба у зовнішньому фінансуванні України до кінця 2025 року — $39,3 млрд.

Програми допомоги

Мінфін у партнерстві з країнами G7 і ЄС реалізує ініціативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм обсягом до $50 млрд, який передбачає надання Україні кредитів, що будуть повертатися за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. У 2025 році партнери вже надали $17,6 млрд.

У квітні Україна отримала від Євросоюзу 3,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Ця сума включає пільгові кредити на 3,1 млрд євро та грантову допомогу на 400 млн євро.

Читайте також Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро

$400 млн від МВФ надійшли після успішного сьомого перегляду програми Extended Fund Facility.

$190 млн від Японії Україна отримала в межах спільного з Світовим банком проєкту Drive. Він допомагає зміцнити дорожню мережу, модернізувати інфраструктуру та відновлювати мости.

Кошти від Світового банку надійшли також для реалізації проєкту в охороні здоров’я Thrive, який допомагає покращити систему медичних гарантій в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.