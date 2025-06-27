Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро — Finance.ua

Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро

З початку повномасштабної війни Європейський Союз разом із країнами-членами виділив Україні 158,6 млрд євро. Із цієї суми 59,6 млрд євро спрямовано на військову підтримку.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Ради ЄС.

«Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. На сьогодні ЄС надав Україні майже 158,6 млрд євро, включаючи 59,6 млрд євро на військову підтримку», — йдеться у пресрелізі.

У 2022−2024 роках ЄС мобілізував 6,1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечити потреби української армії. Ідеться про постачання летального та нелетального обладнання, від амуніції та ракет до аптечок і пального.

У березні цього року Євросоюз додатково збільшив ліміт фонду ще на 5 млрд євро. Ці кошти увійшли до новоствореного Фонду допомоги Україні, довівши загальний обсяг підтримки через Європейський фонд миру до 11,1 млрд євро.

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Нагадаємо, у березні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що Європа вступила в епоху переозброєння та готова значно збільшити фінансування оборони. Вона презентувала план ReArm Europe, котрий передбачає мобілізацію понад 800 мільярдів євро для зміцнення безпеки та підтримки України.

2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Під час «Рамштайну-28» партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії.

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