Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро

Казна та Політика
17
Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро
Загальний обсяг допомоги ЄС Україні сягнув майже 160 млрд євро
З початку повномасштабної війни Європейський Союз разом із країнами-членами виділив Україні 158,6 млрд євро. Із цієї суми 59,6 млрд євро спрямовано на військову підтримку.
Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Ради ЄС.
«Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. На сьогодні ЄС надав Україні майже 158,6 млрд євро, включаючи 59,6 млрд євро на військову підтримку», — йдеться у пресрелізі.
Читайте також
У 2022−2024 роках ЄС мобілізував 6,1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечити потреби української армії. Ідеться про постачання летального та нелетального обладнання, від амуніції та ракет до аптечок і пального.
У березні цього року Євросоюз додатково збільшив ліміт фонду ще на 5 млрд євро. Ці кошти увійшли до новоствореного Фонду допомоги Україні, довівши загальний обсяг підтримки через Європейський фонд миру до 11,1 млрд євро.
Читайте також
Нагадаємо, у березні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа вступила в епоху переозброєння та готова значно збільшити фінансування оборони. Вона презентувала план ReArm Europe, котрий передбачає мобілізацію понад 800 мільярдів євро для зміцнення безпеки та підтримки України.
2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Під час «Рамштайну-28» партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems