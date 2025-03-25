Лідери ЄС погодили залучення $800 млрд на оборону — Finance.ua
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Лідери ЄС погодили залучення $800 млрд на оборону

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Лідери ЄС погодили залучення $800 млрд на оборону
Лідери ЄС погодили залучення $800 млрд на оборону
У понеділок, 24 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа вступила в епоху переозброєння та готова значно збільшити фінансування оборони. Вона презентувала план ReArm Europe, котрий передбачає мобілізацію понад 800 мільярдів євро для зміцнення безпеки та підтримки України.
Фон дер Ляєн наголосила, що загрози для Європи є реальними, і країни ЄС мають діяти рішуче та швидко.
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Основні заходи плану включають:
  • розширення державного фінансування оборони — запропоновано активувати спеціальну норму бюджету ЄС, що дозволить країнам збільшити оборонні витрати без порушення фінансових правил. Це може створити додатковий ресурс у 650 млрд євро за чотири роки;
  • запуск нового оборонного фонду — надання країнам-членам ЄС кредитів на 150 млрд євро для спільних закупівель військової техніки, зокрема систем ППО, артилерії, дронів, кіберзахисту та військової мобільності;
  • використання бюджету ЄС — спрямування додаткових коштів на оборонні проєкти через європейські фонди та інвестиційні програми;
  • мобілізація приватного капіталу — залучення інвестицій через Європейський інвестиційний банк та інші фінансові механізми.
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Фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет дозволить не лише зміцнити оборону ЄС, а й посилити підтримку України.
Додамо, 17 лютого, після зустрічі в Парижі, Генеральний секретар Марк Рютте повідомив, що країни ЄС висловили готовність реалізувати безпекові гарантії Україні. Однак, додав глава НАТО, слід обговорити всі деталі.
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