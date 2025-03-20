Канада прагне укласти великі оборонні угоди з Європою через погрози Трампа — Finance.ua

Канада прагне укласти великі оборонні угоди з Європою через погрози Трампа
У відповідь на погрози президента США Дональда Трампа про «51-й штат» Канада запропонувала укласти великі оборонні угоди з Європою.
Про це пише Bloomberg.
Напередодні посолка Канади в Римі Елісса Голберг відправила лист міністрам фінансів, закордонних справ, оборони і підприємництва Італії, в якому йдеться про посилення співпраці між країнами. Також у ньому містився запит на підтримку Італії в забезпеченні того, щоб законодавчі тексти дозволяли третім сторонам співпрацювати з оборонним планом ЄС ReArm.
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«Канада прагне тіснішої співпраці в оборонній промисловості з Італією і Європейським Союзом в терміновому порядку», — йдеться у листі.
Тоді ж новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Францію і Велику Британію для переговорів із союзниками в рамках своєї першої закордонної поїздки.
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Зазначається, що оборонне партнерство між Канадою та ЄС може бути укладене швидко, що дасть країні право на спільні закупівлі з європейськими країнами в рамках плану ReArm.
Крім цього, у листі були викладені плани «придбати низку ключових сил і засобів за допомогою великих короткострокових закупівель», в тому числі до десятка підводних човнів, додаткових винищувачів і бойових танків.
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