ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи — Finance.ua

ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи Сьогодні 19:32 — Світ

ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи

Комісія Європейського Союзу оприлюднила план переозброєння країн-членів ЄС «ReArm Europe». Переозброєння планують завершити до 2030 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Голова дипломатичної служби Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що збільшення витрат на оборону та переозброєння країн-членів ЄС необхідне, адже росія витрачає на війну проти України 40% свого бюджету.

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«Це більше, ніж росія витрачає на освіту, охорону здоров’я та соціальну політику разом узяті. російська економіка перебуває в режимі повної війни. Незалежно від поточних переговорів про мир в Україні, це довгострокова інвестиція в довгостроковий план супротиву агресії», — наголосила Кая Каллас.

За словами Каллас, ЄС необхідний довгостроковий план оборони, і вони звертатимуться до України щодо військового досвіду, і не тільки.

«Україна також має бути частиною цієї роботи. Ми повинні бути в змозі розвивати оборонні системи для України, але також разом з Україною. Україна повинна бути озброєна, щоб уникнути будь-яких майбутніх нападів, і нам потрібен довгостроковий план, щоб протистояти цьому», — повідомила Кая Каллас.

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До плану переозброєння країн-членів ЄС входить поповнення європейських запасів боєприпасів, озброєння, військової техніки, а також продовження їх надходження в Україну і розвиток масштабних загальноєвропейських проектів.

Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс повідомив, що збільшення видатків на оборону має показати потенційним агресорам, першочергово очільнику росії володимиру путіну, що ЄС сильний в обороноздатності, як і в економіці.

Також ЄС планує залучати нові технології для обороноздатності, як от безпілотники, повідомив Кубілюс. За його словами, купувати дрони планують також у України.

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«Ця пропозиція, що знову ж таки дуже важливо, повністю інтегрує Україну і як постачальника, і як учасника закупівель. І це створить абсолютно нові можливості для держав-членів у пошуку підтримки для України, — повідомив Андріус Кубілюс.

План з переозброєння направлений першочергово на європейських виробників озброєння, заявили в Єврокомісії. Таким чином країни-члени ЄС зможуть купувати озброєння на єдиному внутрішньому ринку, або у країн-партнерів у Європі.

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