ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи — Finance.ua
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ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи

Світ
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ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи
ЄС оприлюднив план переозброєння до 2030 року. Україна теж увійде до нової оборонної системи Європи
Комісія Європейського Союзу оприлюднила план переозброєння країн-членів ЄС «ReArm Europe». Переозброєння планують завершити до 2030 року.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Голова дипломатичної служби Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що збільшення витрат на оборону та переозброєння країн-членів ЄС необхідне, адже росія витрачає на війну проти України 40% свого бюджету.
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«Це більше, ніж росія витрачає на освіту, охорону здоров’я та соціальну політику разом узяті. російська економіка перебуває в режимі повної війни. Незалежно від поточних переговорів про мир в Україні, це довгострокова інвестиція в довгостроковий план супротиву агресії», — наголосила Кая Каллас.
За словами Каллас, ЄС необхідний довгостроковий план оборони, і вони звертатимуться до України щодо військового досвіду, і не тільки.
«Україна також має бути частиною цієї роботи. Ми повинні бути в змозі розвивати оборонні системи для України, але також разом з Україною. Україна повинна бути озброєна, щоб уникнути будь-яких майбутніх нападів, і нам потрібен довгостроковий план, щоб протистояти цьому», — повідомила Кая Каллас.
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До плану переозброєння країн-членів ЄС входить поповнення європейських запасів боєприпасів, озброєння, військової техніки, а також продовження їх надходження в Україну і розвиток масштабних загальноєвропейських проектів.
Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс повідомив, що збільшення видатків на оборону має показати потенційним агресорам, першочергово очільнику росії володимиру путіну, що ЄС сильний в обороноздатності, як і в економіці.
Також ЄС планує залучати нові технології для обороноздатності, як от безпілотники, повідомив Кубілюс. За його словами, купувати дрони планують також у України.
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«Ця пропозиція, що знову ж таки дуже важливо, повністю інтегрує Україну і як постачальника, і як учасника закупівель. І це створить абсолютно нові можливості для держав-членів у пошуку підтримки для України, — повідомив Андріус Кубілюс.
План з переозброєння направлений першочергово на європейських виробників озброєння, заявили в Єврокомісії. Таким чином країни-члени ЄС зможуть купувати озброєння на єдиному внутрішньому ринку, або у країн-партнерів у Європі.
За матеріалами:
suspilne.media
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