Міноборони України виділить на дрони 110 млрд грн у 2025 році — Finance.ua

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Міноборони України виділить на дрони 110 млрд грн у 2025 році

Казна та Політика
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Міноборони України виділить на дрони 110 млрд грн у 2025 році
Міноборони України виділить на дрони 110 млрд грн у 2025 році
Впродовж трьох років Міністерство оборони України було і залишається найбільшим закупівельником дронів в Україні. Кількість безпілотних літальних апаратів, які постачаються у підрозділи Збройних сил України, суттєво зросла.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України закупили понад 1.5 млн дронів», — розповів директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.
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За його словами, 96% цієї суми були сплачені українським виробникам та постачальникам. Це мало позитивний ефект на розвиток української галузі виробництва БПЛА.
«Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити», — наголосив Канєвський.
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Цього року Міністерство оборони України спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн — через Агенцію оборонних закупівель.
За словами Канєвського, всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотними літальними апаратами.
За матеріалами:
Finance.ua
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