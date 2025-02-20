Міноборони цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн — Finance.ua
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Міноборони цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн

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Міноборони цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн
Міноборони цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн
Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.
Презентація відбулася під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України», повідомляє пресслужба Міноборони.
Під час заходу учасники обговорили ключові питання розширення виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України. Окрему увагу приділили спрощенню бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше впроваджувати нові моделі дронів у військові підрозділи.
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«Якщо минулого року основні фінансові ресурси були спрямовані на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн заплановано на закупівлю FPV-дронів, включно з моделями на оптоволокні», — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.
Також було порушено питання прискорення процесу доставки безпілотників від виробників до бойових підрозділів. Важливим аспектом є і розширення кола постачальників та виробників оборонної продукції, що сприятиме швидшому забезпеченню війська сучасною технікою.
Нагадаємо, у 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону, адже це ключовий пріоритет: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року. Це збільшення дозволить посилити обороноздатність країни.
За матеріалами:
Finance.ua
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