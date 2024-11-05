Україна та Литва спільно вироблятимуть безпілотники — Finance.ua

Україна та Литва спільно вироблятимуть безпілотники Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Україна та Литва спільно вироблятимуть безпілотники

Україна та Литва підписали меморандум, який, серед іншого, передбачає спільне виробництво безпілотників. Також у 2025 році Литва закупить для України дрони на 10 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайтах міністерств оборони України та Литви

Читайте також Біженці в Литві зможуть отримати одноразову допомогу розміром 176 євро

Згідно з меморандумом, Україна та Литва також планують разом виробляти компоненти до безпілотників, боєприпаси, засоби РЕБ та розробляти інші технології.

Під час зустрічі міністри оборони України та Литви Рустем Умєров і Лаурінас Кащюнас обговорили ситуацію на фронті.

Литовський міністр анонсував, що у 2015 році Вільнюс закупить для України у литовських виробників дрони різних типів на 10 млн євро.

Ще 30 млн євро країна спрямує до коаліції з розмінування. Також Литва обіцяє сприяти продовженню чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів та інвестувати в оборонну промисловість України.

З початку повномасштабного вторгнення росії Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви перевищила мільярд євро.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.