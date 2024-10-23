Литва інвестує 10 млн євро в українську ракету-дрон Паляниця — Міноборони Вчора 21:23

Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети-дрона Паляниця, повідомляє Міноборони України у середу, 23 жовтня, за результатами переговорів заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступниці міністра нацоборони Литви Моніки Корольовієнє.

Йдеться про пряме фінансування українського виробника за прикладом «данської моделі». Такі інвестиції «працюватимуть набагато швидше», зазначив Боєв.

Він подякував литовським партнерам за лідерство в межах коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у коаліції дронів. Незабаром очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України, додали у Міноборони.

У вересні Кащюнас анонсував виділення Україні додаткової допомоги у розмірі 40−50 млн євро до кінця 2024 року.

Українська ракета-дрон Паляниця — що відомо

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності заявив про те, що ЗСУ 24 серпня вперше завдали удару по російських окупантах ракетою-дроном Паляниця українського виробництва.

За його словами, нова ракета-дрон набагато швидша і потужніша за інші далекобійні дрони українського виробництва.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин пізніше уточнив, що йдеться про «абсолютно новий клас зброї» — rocket drones.

27 серпня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю AP повідомив, що виробництво української ракети-дрона Паляниця обходиться приблизно в $1 млн.

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