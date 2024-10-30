Біженці в Литві зможуть отримати одноразову допомогу розміром 176 євро — Finance.ua

Біженці в Литві зможуть отримати одноразову допомогу розміром 176 євро Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

Біженці в Литві зможуть отримати одноразову допомогу розміром 176 євро

У Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям.

Про це повідомляє LRT в середу.

Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції (МОМ) зазначив, що наразі кількість прибулих до країни українських біженців зменшилась, але Литва щотижня приймає по кілька десятків українців.

«І їм, безумовно, потрібна, насамперед, фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям від війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати», — заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Хто зможе отримати виплату

Підтримку зможуть отримати українці, або громадяни третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу не раніше 40 календарних днів тому.

Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією дитиною або кількома до 18 років, сім’ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім’ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, протягом семи місяців цього року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків, що на 13 млн євро або на 25% більше порівняно з тим же періодом минулого року. Загалом від початку великої війни українські біженці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету країни 205 млн євро, у 2022 році — 45 млн євро, у 2023 році — 95 млн євро.

Експерти Міграційної платформи EWL проаналізувавши, які вакансії литовські роботодавці пропонували громадянам України протягом року, прийшли до висновку , що українцям в Литві без знання мови і досвіду найчастіше пропонують роботу в харчовій промисловості.

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