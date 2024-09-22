Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють

Світ
50
Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють
Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють, rda-hm.gov.ua
Протягом семи місяців цього року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків, що на 13 млн євро або на 25% більше порівняно з тим же періодом минулого року.
Про це повідомляє литовський мовник LRT з посиланням на Міністерство соціального захисту і праці.
Загалом від початку великої війни українські біженці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету країни 205 млн євро, у 2022 році — 45 млн євро, у 2023 році — 95 млн євро.
Читайте також
За даними міністерства, станом на 1 вересня в Литві за трудовими договорами працювали 33,9 тис. українців, працевлаштованих у Литві з початку війни. Наразі Служба зайнятості пропонує їм майже 2 тис. робочих місць.

Де працюють українці

  • Майже кожен третій українець (10,5 тис.) працює у Вільнюсі;
  • 4,8 тис. — у Клайпеді;
  • 4,2 тис. — у Каунасі;
  • 2,3 тисячі — в Шяуляї.
Більшість з них працюють у транспортно-складських (8,9 тис.), виробничих (7,2 тис.), будівельних (6,7 тис.) компаніях, у готельному секторі та громадському харчуванні (3 тис.).
Читайте також
Майже 3 тисячі, або 8,4% з них працюють на висококваліфікованих посадах, низькокваліфіковані та некваліфіковані робочі місця займають близько 6,1 тис., або 18,1% українців.

Зарплата українських біженців

Щомісячна зарплата українців варіюється від мінімальної (€708.42 на місяць після податків) до майже 2 тис. євро.
На 1 вересня на обліку в литовській Службі зайнятості перебувало 2,6 тис. громадян України — на 16% менше, ніж рік тому (3,1 тис.). Більшу частину безробітних українців становлять жінки віком 30−49 років.

Довідка Finance.ua:

  • 21 серпня, уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік;
  • з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві лише після отримання посвідки на проживання. Згідно з повідомленням, до цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну та не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов’язку отримувати дозвіл на роботу, якщо вони відповідали іншим умовам.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.