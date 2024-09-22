Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють — Finance.ua

Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють Сьогодні 18:12 — Світ

Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють, rda-hm.gov.ua

Протягом семи місяців цього року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків, що на 13 млн євро або на 25% більше порівняно з тим же періодом минулого року.

Про це повідомляє литовський мовник LRT з посиланням на Міністерство соціального захисту і праці.

Загалом від початку великої війни українські біженці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету країни 205 млн євро, у 2022 році — 45 млн євро, у 2023 році — 95 млн євро.

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За даними міністерства, станом на 1 вересня в Литві за трудовими договорами працювали 33,9 тис. українців, працевлаштованих у Литві з початку війни. Наразі Служба зайнятості пропонує їм майже 2 тис. робочих місць.

Де працюють українці

Майже кожен третій українець (10,5 тис.) працює у Вільнюсі;

4,8 тис. — у Клайпеді;

4,2 тис. — у Каунасі;

2,3 тисячі — в Шяуляї.

Більшість з них працюють у транспортно-складських (8,9 тис.), виробничих (7,2 тис.), будівельних (6,7 тис.) компаніях, у готельному секторі та громадському харчуванні (3 тис.).

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Майже 3 тисячі, або 8,4% з них працюють на висококваліфікованих посадах, низькокваліфіковані та некваліфіковані робочі місця займають близько 6,1 тис., або 18,1% українців.

Зарплата українських біженців

Щомісячна зарплата українців варіюється від мінімальної (€708.42 на місяць після податків) до майже 2 тис. євро.

На 1 вересня на обліку в литовській Службі зайнятості перебувало 2,6 тис. громадян України — на 16% менше, ніж рік тому (3,1 тис.). Більшу частину безробітних українців становлять жінки віком 30−49 років.

Довідка Finance.ua:

21 серпня, уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік;

з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві лише після отримання посвідки на проживання. Згідно з повідомленням, до цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну та не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов’язку отримувати дозвіл на роботу, якщо вони відповідали іншим умовам.

Укрінформ За матеріалами:

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