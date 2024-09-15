Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на Батьківщину — Finance.ua
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Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на Батьківщину

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Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на Батьківщину
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на Батьківщину
На початку війни 95% українців, які були змушені виїхати за кордон, хотіли повернутися додому, але зараз цей показник знизився до менш ніж 80%.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Де найбільше українських біженців

За його словами, з 7,5 млн громадян, які виїхали, станом на сьогодні близько 900 тисяч українців перебувають в Польщі, близько 1,3 млн — в Німеччині.
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«Всі інші розосереджені. Третьою країною, де найбільша кількість українців, є Чехія… Згідно з опитуванням, на початку війни понад 95% українців виявили бажання повернутися. Сьогодні, на жаль, війна триває довго. Відбулася адаптація українців, адаптація дітей, асиміляція. Сьогодні уже менш як 80% українців готові повернутися додому», — заявив він.
Шмигаль також зауважив, вони чекають відповідних безпекових умов, розв’язання питань з наявністю житла та роботи.
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«Над цим на потрібно працювати. І, власне, в цьому буде завдання Міністерства повернення українців», — додав прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

  • із мільйона іноземців, які зареєстровані на території Чеської Республіки, понад 570 тис. осіб є громадянами України. Незабаром доходи від біженців досягнуть 40 мільярдів крон, це приблизно 1,6 млрд євро;
  • повномасштабне вторгнення росії в Україну на початку 2022 року спричинило масове переміщення в Європі. Дані агентства УВКБ ООН у справах біженців показують, що станом на кінець минулого року війна призвела до переміщення приблизно 3,7 мільйона людей усередині країни та змусила 6,3 мільйона біженців і шукачів притулку шукати захисту за кордоном, майже 6 мільйонів із них у Європі;
  • більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені ніж ні своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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За матеріалами:
УНІАН
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