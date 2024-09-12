Чому українські біженці в Угорщині втрачають житло — указ уряду — Finance.ua
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Чому українські біженці в Угорщині втрачають житло — указ уряду

Нерухомість
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Чому українські біженці в Угорщині втрачають житло — указ уряду
Чому українські біженці в Угорщині втрачають житло — указ уряду, www.freepik.com
Уряд Угорщини видав указ, який скасовує фінансований державою притулок для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою.
Про це пише Human Rights Watch.
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За даними Угорського Гельсінського комітету, постраждали приблизно 3000 біженців з України, більшість з яких жінки та діти.
«Угорський уряд опустився до нового мінімуму з цим жорстоким законом, який виводить на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні»,
сказала Лідія Галл, старший дослідник Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Новий указ, виданий у червні 2024 року, набув чинності 21 серпня. Він обмежує доступ до державного житла для українських біженців, які зареєстровані на території, яку влада Угорщини вважає охопленою війною, фактично вважаючи інші частини України безпечними.
Указ вносить зміни до указу від червня 2023 року, який вже обмежував право на державне житло для українських біженців особами, які вважалися «вразливими»: вагітними жінками, дітьми до 18 років, людьми з інвалідністю та особами віком від 65 років.
У додатку до указу наразі перераховано 13 областей (регіонів) в Україні, визначених урядом Угорщини територіями, охопленими війною, за винятком західної України.
Згідно з розпорядженням, уряд щомісяця до 10 числа має розглядати ситуацію та видавати новий перелік областей, на які поширюється дія постанови.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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