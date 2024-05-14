Українські біженці розповіли, наскільки задоволені життям в ЄС — Finance.ua

Українські біженці розповіли, наскільки задоволені життям в ЄС Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Українські біженці розповіли, наскільки задоволені життям в ЄС

Більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені ніж ні своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

«Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні», — сказано в дослідження.

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Утім, з них повністю задоволені - 28%, а решта 38% є скоріше задоволеними. Незадоволені умовами життя — 26% респондентів.

Інфографіка: КМІС

Серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього — 34%.

Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.

Інфографіка: КМІС

Крім цього, автори дослідження запитали у респондентів, за яких умов вони би повернулися в Україну.

Відносно найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%).

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Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

Інфографіка: КМІС

Одне з актуальних питань — яка частка українських біженців зрештою повернуться в Україну.

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«Зрозуміло, що поки тривають масштабні воєнні дії (із невизначеним результатом), будь-які оцінки є орієнтовними та неможливо точно визначити, скільки ж насправді українців повернуться. У цьому опитуванні ми для такої орієнтовної оцінки поєднали відповіді респондентів на розглянуті вище три запитання. Ми відштовхувалися від того, що більш імовірно можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення (і не відповідають „планую надовго залишатися“)», — пояснюють автори дослідження.

Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну.

Інфографіка: КМІС

Нагадаємо, у Євросоюзі тимчасовий захист отримують 4,2 млн громадян України. Кількість українців із таким статусом знижується.

Країни, які надали прихисток найбільшій кількості українців:

Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);

Польща (955 520; 22,7%);

Чехія (364 375; 8,7%).

Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:

Чехії (-20 700; -5,4%);

Швеції (-9 960; -21,5%);

Австрії (-9 130; -11,1%);

Данії (-5 385; -14,5%);

Польщі (-1 680; -0,2%).

Довідка Finance.ua:

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими;

цього року низка країн змінила правила допомоги для біженців. Проте деякі країни ще досі приймають українців;

рейтинг міст з найкращими умовами для українських мігрантів: Мюнхен; Гамбург; Братислава; Осло; Стокгольм; Прага; Варшава.



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