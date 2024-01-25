У Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів — Finance.ua
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У Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів

Казна та Політика
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У Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів
У Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів
У Національному банку очікують, що у 2024 році буде незначне збільшення чисельності мігрантів в Україну, а вже наступного року очікується повернення близько 400 тис. осіб.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.
«На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів, і вже наступного року, в міру реалізації зниження безпекових ризиків, ми очікуємо повернення близько 400 тис. осіб», — сказав Ніколайчук.
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Він зазначив, що стосовно витрат наших мігрантів за кодоном, то вони продовжують генерувати досить значний відплив валюти. У 2022 році цей відплив був майже 20 млрд дол., минулого року він трохи скоротився і становив близько 18 млрд дол. США. На цей рік у НБУ очікують, що ці обсяги будуть дещо меншими, що пов’язано з адаптацією наших мігрантів за кордоном та зі зміною податкової резидентності нашими мігрантами.
«Очікуємо, що в цьому році ці обсяги скоротяться приблизно до 13 млрд дол. США», — сказав Ніколайчук.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни;
  • за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 22 жовтня 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких — у Європі;
  • Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.

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За матеріалами:
Укрінформ
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