Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців — Мінекономіки — Finance.ua
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Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців — Мінекономіки

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Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.
Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник країни Тарас Качка на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, передає «Інтерфакс-Україна».
«Я думаю, що добре насправді те, що наші партнери допомагають українцям інтегруватися в суспільство, де вони живуть. Але водночас вони не маніпулюють, що вони не хочуть, щоб ті повернулися в Україну. І ми бачимо бажання мати певну таку спільну політику в цій галузі», — сказав Качка.
За його словами, український уряд і німецький уряд могли б надати допомогу в поверненні біженців в Україну з Німеччини.
Зокрема, українська сторона може надати підтримку щодо інфраструктури, квартири та робочих місць, а німецька — переспрямувати частину соцдопомоги українським біженцям на допомогу в поверненні в Україну.
«Зараз тільки почалися переговори з партнерами на цю тему, це буде не цього року і не наступного, але пізніше буде», — зазначив Качка.
Водночас він визнав, що це буде питання конкуренції, оскільки на відміну від часів вступу Польщі до ЄС країни-члени Євросоюзу сьогодні зацікавлені в залученні такої робочої сили, як українці, які не створюють міграційних проблем.
«Звичайно, тут ми виходимо знову на питання привабливої економічної політики, залучення інвестицій», — додав торговий представник України.
Він висловив сподівання, що Україні вдасться виробити таку спільну політику з країнами ЄС щодо сприяння повернення українців додому.
За матеріалами:
Економічна Правда
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