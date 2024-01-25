Україна сподівається, що нові міграційні правила ЄС стимулюватимуть повернення українців додому — Finance.ua

Україна сподівається, що нові міграційні правила ЄС стимулюватимуть повернення українців додому Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Україна сподівається, що нові міграційні правила ЄС стимулюватимуть повернення українців додому

Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.

Про це пише Рolitico із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах.

За даними видання міністри з міграційних питань ЄС збираються у четвер обговорити нову систему соціального захисту для 4 мільйонів українців, які нині перебувають в міграції у країнах Європи.

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Якщо блок вирішить дозволити українським біженцям залишитися, поки триває війна, вони можуть доручити Європейській комісії створити нову систему. Адже нині чинна директива про тимчасовий захист для українців, вже двічі продовжувалася.

Представник Єврокомісії заявив, що «Європейський Союз готовий підтримувати Україну та всіх тих, хто тікає від російських бомб, скільки завгодно».

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Українські можновладці зі свого боку ведуть перемовини з офіційними особами ЄС щодо майбутніх міграційних правил блоку, аби стимулювати повернення більшої кількості своїх громадян додому наступного року та таким чином зміцнити економіку.

Дипломати на умовах анонімності повідомили виданню, що хоч Київ і не надсилав офіційного запиту до ЄС щодо сприяння поверненню біженців, однак українська сторона чинила певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один із дипломатів додав, що наразі це не конкретне прохання уряду України, а більше спроба знайти рішення.

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