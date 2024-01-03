Біженці з України після завершення війни мають повернутися додому — заява міністра Данії Сьогодні 04:35 — Світ

Біженці з України після завершення війни мають повернутися додому — заява міністра Данії

Біженці з України, які отримали тимчасовий прихисток у Данії, після закінчення війни мають повернутися додому.

Про це заявив міністр імміграції та інтеграції Кааре Дібвад Бек, пише Berlingske.

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Він зауважив, що українці «культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу», проте все одно живуть інакше, ніж данці.

Посадовець додав, що його країна «має поважати» бажання України повернути своїх громадян з-за кордону. Міністр підкреслив, що Данія робить багатомільйонні внески для допомоги Україні, а «українці мають бути зацікавлені у відновленні своєї держави».

Водночас Кааре Дібвад Бек зауважив, що біженці можуть отримати посвідку на проживання у Данії іншими способами, зокрема через бізнес-схему.

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Дослідження Копенгагенського університету, під час якого опитали близько 7 тисяч повнолітніх українців, які отримали дозвіл на проживання в Данії на підставі спеціального закону для біженців, показало, що половина респондентів хоче залишитися в країні.

Нагадаємо, раніше Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійдуть бойові машини піхоти.

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