Біженці з України після завершення війни мають повернутися додому — заява міністра Данії — Finance.ua
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Біженці з України після завершення війни мають повернутися додому — заява міністра Данії

Світ
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Біженці з України після завершення війни мають повернутися додому — заява міністра Данії
Біженці з України після завершення війни мають повернутися додому — заява міністра Данії
Біженці з України, які отримали тимчасовий прихисток у Данії, після закінчення війни мають повернутися додому.
Про це заявив міністр імміграції та інтеграції Кааре Дібвад Бек, пише Berlingske.
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Він зауважив, що українці «культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу», проте все одно живуть інакше, ніж данці.
Посадовець додав, що його країна «має поважати» бажання України повернути своїх громадян з-за кордону. Міністр підкреслив, що Данія робить багатомільйонні внески для допомоги Україні, а «українці мають бути зацікавлені у відновленні своєї держави».
Водночас Кааре Дібвад Бек зауважив, що біженці можуть отримати посвідку на проживання у Данії іншими способами, зокрема через бізнес-схему.
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Дослідження Копенгагенського університету, під час якого опитали близько 7 тисяч повнолітніх українців, які отримали дозвіл на проживання в Данії на підставі спеціального закону для біженців, показало, що половина респондентів хоче залишитися в країні.
Нагадаємо, раніше Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійдуть бойові машини піхоти.

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За матеріалами:
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