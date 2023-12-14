Данія виділить Україні додаткову фінансову допомогу: близько одного мільярда євро — Finance.ua

Данія виділить Україні додаткову фінансову допомогу: близько одного мільярда євро
Уряд Данії надасть Україні приблизно один мільярд євро (приблизно 7,5 мільярда датських крон) допомоги.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським та главами держав Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Швеції, повідомляє данське суспільне телебачення.
Уряд Данії представить новий пакет допомоги Україні в данському парламенті.
Вартість пакету становитиме близько одного мільярда євро — приблизно 7,5 мільярда данських крон — і включатиме боєприпаси, танки та безпілотники.
«Ми перебуваємо на критичному етапі війни, і ми повинні гарантувати, що Україна має все необхідне для продовження боротьби. Саме тому ми працюємо з партнерами та союзниками задля довгострокової безпеки для України», — заявила Метте Фредеріксен.
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Також вона повідомила, що Данія планує надати Україні 8 млрд євро допомоги Україні протягом кількох років, а також літаки F-16 разом із союзниками.
Фредеріксен додала, що путін не повинен виграти цю війну і, що країни Європи стійко стоять разом з Україною.
Нагадаємо, Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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