Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги — Finance.ua

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Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги

Казна та Політика
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Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги
Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги
Данія надасть Україні пакет військової допомоги вартістю 5,8 млрд данських крон ($830 млн).
Про це повідомило Міністерство оборони Данії, пише The Guardian.
Допомога включатиме танки і боєприпаси до них, бойові машини піхоти, зенітні гармати.
Передбачається, що із загальної суми 4,3 млрд крон буде виділено цього року, 1,4 млрд крон — у наступному, 2024 році, та 52 млн крон — у 2025 році.
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Як наголошується, це 12 і найбільший пакет допомоги, який Данія надає Україні за час повномасштабного вторгнення рф.
«За понад півтора року війни ми майже вичерпали запаси в галузі оборони. Тому зараз розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз», — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.
Нагадаємо, Світовий банк надасть понад 100 тис. родин в Україні допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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