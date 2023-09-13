Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги — Finance.ua

Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Данія спрямує Україні $830 млн військової допомоги

Данія надасть Україні пакет військової допомоги вартістю 5,8 млрд данських крон ($830 млн).

Про це повідомило Міністерство оборони Данії, пише The Guardian.

Допомога включатиме танки і боєприпаси до них, бойові машини піхоти, зенітні гармати.

Передбачається, що із загальної суми 4,3 млрд крон буде виділено цього року, 1,4 млрд крон — у наступному, 2024 році, та 52 млн крон — у 2025 році.

Читайте також Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни — Єврокомісія

Як наголошується, це 12 і найбільший пакет допомоги, який Данія надає Україні за час повномасштабного вторгнення рф.

«За понад півтора року війни ми майже вичерпали запаси в галузі оборони. Тому зараз розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз», — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Нагадаємо, Світовий банк надасть понад 100 тис. родин в Україні допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.