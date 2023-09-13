Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни — Єврокомісія Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни — Єврокомісія

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу Україні.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу за підсумками року на засіданні Європарламенту.

«Цього року ми надали Україні 12 млрд допомоги, щоб школи й лікарні продовжували функціонувати. Ми також будемо підсилювати виробництво озброєння, щоб задовольняти нагальні потреби України. Ми також дивимося у майбутнє, тому ми запропонували додаткові 50 млрд євро на наступні чотири роки в інвестиції та реформи. Це допоможе Україні відбудувати своє майбутнє й перетворитися на гарну, квітучу Україну», — заявила голова Єврокомісії.

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Очільниця Європейської комісії також додала, що майбутнє України — це Європейський Союз.

«Ми не можемо більше дозволити, щоб країна, яка є по духу європейською, лишалася за бортом. ЄС має розширитися», — наголосила очільниця Європейської комісії.

«Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах — і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства. Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

Європа вперше з початку війни суттєво обігнала Сполучені Штати в обсягах зобов’язань надання допомоги Україні, загальні зобов’язання Європи тепер вдвічі більші, ніж американські;

держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакету допомоги Україні бюджетом у 1 мільярд доларів;



влада Німеччини збільшить невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро. Її спрямують на підготовку до зимового періоду.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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