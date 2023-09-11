У Мінфіні розкрили розмір допомоги, яку Україна сподівається отримати від США у 2024 році — Finance.ua

У Мінфіні розкрили розмір допомоги, яку Україна сподівається отримати від США у 2024 році Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

У Мінфіні розкрили розмір допомоги, яку Україна сподівається отримати від США у 2024 році

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У кулуарах зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «EBA Global Outlook: Нова економіка України» в Києві в понеділок він зазначив, що у 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету на рівні цього року.

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«Не менше, ніж цього року: десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо», — сказав міністр.

Однак, за його словами, поки що зберігається багато невизначеності в цьому питанні.

«Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами», — підсумував Марченко, виступаючи перед асоціацією.

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Він знову зазначив, що видатки держбюджету-2024 будуть не нижчими, ніж цього року, зокрема на оборону, а отже, і зовнішнє фінансування необхідне на рівні, не нижчому за цей рік — $42 млрд.

Глава Мінфіну нагадав, що, крім США, йдеться про допомогу з боку ЄС, МВФ, а також окремих країн — Японії, Канади, Великої Британії, можливо, Норвегії.

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«Усе це дає нам право сказати, що потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року», — констатував Марченко.

Довідка Finance.ua:

цього року США надали Україні гранти на $8,5 млрд, тоді як минулого року — $12 млрд;

загальне фінансування держбюджету цього року становило на 5 вересня $29,7 млрд порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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