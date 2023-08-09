У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної — Finance.ua

У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної

За оцінками Міністерства фінансів, у державному бюджеті на 2024 рік буде закладена сума міжнародної допомоги не менша, ніж цього року.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року», — сказав Марченко.

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Він зазначив, що поки надходження за рахунок міжнародної допомоги на наступний рік ще не підтверджені.

«2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. 50 мільярдів євро на 4 роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу», — зазначив Марченко.

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Укрінформ За матеріалами:

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