У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної — Finance.ua
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У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної

Казна та Політика
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У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної
У Мінфіні прогнозують у бюджеті-2024 міжнародну допомогу не меншу від цьогорічної
За оцінками Міністерства фінансів, у державному бюджеті на 2024 рік буде закладена сума міжнародної допомоги не менша, ніж цього року.
Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року», — сказав Марченко.
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Він зазначив, що поки надходження за рахунок міжнародної допомоги на наступний рік ще не підтверджені.
«2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. 50 мільярдів євро на 4 роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу», — зазначив Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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