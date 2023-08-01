Представник України в МВФ застеріг владу від ідеї зниження податків і створення «дір» у бюджеті — Finance.ua

Представник України в МВФ застеріг владу від ідеї зниження податків і створення «дір» у бюджеті Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Представник України в МВФ застеріг владу від ідеї зниження податків і створення «дір» у бюджеті

Україна вже зараз має фінансово готуватися до перемоги та не допустити створення додаткових «дір» у бюджеті.

Про це сказав у інтервʼю Forbes заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.

Партнери, такі як МВФ, США, ЄС та інші країни G7, підтримують Україну економічно і готові це робити протягом кількох років, але не завжди, наголосив Рашкован.

Проте, за його словами, партнери також питають, а що Україна робить для того, щоб економічно підтримати свої значно збільшені соціальні витрати та витрати на відновлення.

«Мінфін, Мінекономіки та Мінвідновлення відповідають на ці питання. Але жоден партнер України не зрозуміє зниження податків та створення додаткових „дір“ у бюджеті», — наголосив Рашкован.

Він зазначив, що після перемоги зʼявиться велика потреба підтримувати людей, що постраждали від війни: ветеранів, родин загиблих героїв, вимушених переселенців, біженців. Також — сотні мільярдів доларів на відбудову.

«Потрібно розуміти, як ми будемо це фінансувати. Тобто вже зараз фінансово готуватися до перемоги», — сказав він.

Рашкован каже, що програма МВФ фактично дає Україні час на підготовку.

«Тому вона й розділена концептуально на дві частини. Перша — умовно, під час війни, без особливо складних умов. Друга — після війни з фокусом на структурних реформах, щоб вийти на траєкторію зростання, яка нам також допоможе на шляху до ЄС», — пояснив він.

Як заявляв раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна веде перемовини з МВФ, щоб після війни почати спільну роботу над майбутньою податковою реформою. За його словами, реформа стане частиною поліпшення інвестиційного і бізнес-клімату, а її концепція буде вписана в план повоєнного відновлення України.

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Масштабну податкову реформу в серпні минулого року презентував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Вона передбачала податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ, а також скасування ЄСВ і встановлення воєнного збору на рівні 3%. Як компенсатори автори розглядають підвищення низки податків, більш жорстку відповідальність бізнесу за ухилення від оподаткування та реформу податкової служби.

У грудні 2022-го в Офісі президента повернулися до концепції податкової реформи «10−10−10».

28 червня президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції пообіцяв зменшення податкового навантаження та мінімізацію контактів громадян із чиновниками в обмін на сумлінність платників податків. Він сказав, що підтримує ідею зниження податків, але «має бути новий податковий договір між державою і суспільством, реальна легалізація майна». «Зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність», — наголосив Зеленський.

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