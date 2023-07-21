Чому українці не хочуть платити податки — дослідження Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Чому українці не хочуть платити податки — дослідження

Українці не хочуть сплачувати податки через невпевненість у державних структурах та недовіру до них.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування , що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Що показало дослідження?

80,3% відповідей на запитання «Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?» приходилось на варіант «Через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя» (можна було обрати декілька варіантів).

Натомість 73,6% відповідей прийшлися на варіант «Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують».

Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки. На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей.



Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей.



На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей.

Довідка Finance.ua:

Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни. Однак міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що найближчим часом інших «сюрпризів» не буде;

попри це в Україні поступово готуються до податкової реформи. При цьому 84% представників бізнесу, опитаних в рамках дослідження Інституту економічного лідерства, так чи інакше підтримують проєкт податкової реформи, відомої як реформа «10−10−10»;

спрощення адміністрування та детінізація бізнесу очолили перелік пріоритетів можливої податкової реформи «10−10−10».



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