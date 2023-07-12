10−10−10. Більшість підприємців погоджується з необхідністю податкової реформи — опитування Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

10−10−10. Більшість підприємців погоджується з необхідністю податкової реформи — опитування

84% представників бізнесу, опитаних в рамках дослідження Інституту економічного лідерства, так чи інакше підтримують проєкт податкової реформи , відомої як реформа 10−10−10.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством InfoSapiens у форматі глибинних інтерв'ю.

Також більшість респондентів, а саме 73% серед представників малого та 64% серед представників середнього та великого бізнесу заявили, що не задоволені поточною податковою системою.

Понад половина (56%) підприємців переконані, що для більшості бізнесів працювати повністю «в білу» і сплачувати всі податки без схем з оптимізації наразі неможливо.

Щодо окремих елементів податкової реформи, 88% опитаних відзначили необхідність спрощення адміністрування бізнесу і 78% висловилися на користь детінізації, причому в обох випадках 60% респондентів назвали ці аспекти критично необхідними.

Про потребу в зниженні ставок основних податків заявили 77% підприємців, а критичну роль таке зниження відіграє для 44% з них. В розрізі структури підприємств найбільше в цих змінах зацікавлені представники малого бізнесу.

В тому, що стосується податків, більшість респондентів схиляється до зниження ПДВ та податку на прибуток до 10% або навіть нижче, тоді як оптимальною ставкою податку на заробітну плату бізнес вважає 20%.

Більше половини представників бізнесу в Україні вважають, що сплачувати всі податки без оптимізації неможливо

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