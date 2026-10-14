Ваучер на нову професію: які правила навчання змінив Кабмін

Кабінет Міністрів України оновив правила надання освітніх послуг через Державну службу зайнятості. Зміни стосуються отримання ваучерів на навчання, необхідних документів, умов професійної підготовки та збереження допомоги по безробіттю.

Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

Що зміниться в отриманні ваучерів на навчання

Для отримання ваучера тепер потрібно надати рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця. У документі має бути підтверджена потреба в навчанні, а також зазначені зобов’язання щодо працевлаштування на конкретну вакансію або підвищення кваліфікації чи перепідготовки працівника, який уже працює.

Також оновили перелік документів, якими можна підтвердити освіту. Зокрема, дозволено використовувати електронні документи з «Дії» та документи про результати неформального навчання, видані кваліфікаційними центрами.

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Обирати заклад освіти для навчання за ваучером можна буде лише з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Крім того, уточнили обмеження щодо отримання ваучера. Його не зможуть отримати люди, які протягом останніх трьох років навчалися коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Водночас передбачені винятки. Вони стосуються, зокрема, людей, які за станом здоров’я не можуть працювати за раніше здобутою професією та мають відповідний висновок закладу охорони здоров’я.

Окремий виняток передбачили для внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року та відтоді не проходили перепідготовки коштом Фонду.

Хто зможе отримувати допомогу по безробіттю під час навчання

На весь період професійного навчання за направленням служби зайнятості зберігатиметься допомога по безробіттю для визначених категорій зареєстрованих безробітних.

До них належать:

внутрішньо переміщені особи;

учасники бойових дій;

люди віком від 45 років зі страховим стажем понад 15 років;

люди з інвалідністю;

звільнені з військової служби;

люди, які пережили полон або отримали поранення під час військової служби.

Також уряд визначив умови працевлаштування учасниць експериментального проєкту з професійного навчання жінок за професіями водійки тролейбуса, трамвая та автотранспортних засобів.

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Після завершення навчання учасниці мають працевлаштуватися протягом 45 календарних днів. Роботодавець, на замовлення якого організували навчання, повинен забезпечити працевлаштування протягом 60 календарних днів.