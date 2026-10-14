Топ-10 навчальних закладів та рейтинг онлайн-шкіл України

В Україні оприлюднили рейтинг шкіл за середнім балом НМТ-2026 та окремий список онлайн-закладів.

Школи ранжували без додаткових коефіцієнтів і з урахуванням лише середнього бала тестів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження онлайн-школи ThinkGlobal та відкриті дані Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Рейтинги шкіл за результатами НМТ щоосені стають для батьків головним орієнтиром. Більшість платформ, однак, ранжує школи не за середнім балом, а за власним рейтинговим, частину якого дає кількість складених тестів.

Інший підхід запропонувала онлайн-школа ThinkGlobal: вона перерахувала відкриті дані УЦОЯО й оприлюднила рейтинги без формул, рейтингових балів і прив’язки до кількості тестів — лише за середнім балом НМТ-2026.

10 найкращих навчальних закладів України

Перше місце серед 8 217 шкіл посіла Львівська гімназія «Євшан» із середнім балом 174,98. Далі в десятці:

Природничо-науковий ліцей № 145 у Києві.

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Львівська академічна гімназія при «Львівській політехніці».

Київський ліцей «КІ СКУЛ».

Науковий ліцей імені Миколи Сабата в Івано-Франківську.

Київський ліцей «Екологія і Культура».

Русанівський ліцей Києва.

Старокосівський ліцей на Івано-Франківщині.

Половину десятки становлять київські навчальні заклади, три місця посіли львівські, а два — івано-франківські.

Повний топ-1000 доступний на сайті ThinkGlobal: у розділі «Рейтинг НМТ» під таблицею є перехід на «Усі школи України за НМТ-2026».

Окремий рейтинг для онлайн-шкіл

У загальних списках онлайн-школи стоять поруч зі змішаними, де бал рахують разом для учнів очних класів та онлайн-підрозділу.

Тому до окремого рейтингу увійшли лише приватні школи, які працюють виключно онлайн, без офлайн-навчання, і чиї учні складали НМТ в різних регіонах.

Щоб у список не потрапили очні ліцеї з онлайн-класами, кожну школу перевірили вручну за інформацією на її сайті.

Порівняння середнього балу НМТ-2025 та НМТ-2026 серед топ-10 онлайн-шкіл України (скриншот: ThinkGlobal / УЦОЯО)

Топ-10 онлайн-шкіл за середнім балом НМТ-2026 і НМТ-2025 наведено в порівняльній таблиці на зображенні.

Так видно, хто стабільно тримається в десятці, а хто змінює позиції. Рейтинги за 2023−2026 роки й методику їх складання можна переглянути в тому самому розділі «Рейтинг НМТ» за посиланням

Популярні портали рахують рейтинговий бал за формулою: 85% у ньому становлять середній бал НМТ, а решта 15% залежить від того, скільки тестів склали в школі порівняно з тією, де їх найбільше в країні.

У таблицях порталів указують і рейтинговий бал платформи, і окремо середній бал НМТ, проте місця визначає саме рейтинговий.

Тож школа з нижчим середнім балом, але більшою кількістю тестів може стояти вище. Навіть середній бал на різних платформах не збігається: кожна по-своєму обробляє ті самі дані.

УЦОЯО власних рейтингів не складає. У 2025 році центр пояснив: НМТ складають лише ті, хто планує вступати до українських ЗВО, тож за цими даними не можна робити висновків про всіх випускників і будувати рейтинги якості освіти окремих навчальних закладів.

За словами директорки центру Тетяни Вакуленко, на результати можуть впливати репетитори, самопідготовка й перехід учнів в інші школи, а в малих школах один високий чи низький бал помітно змінює картину.

Тож рейтинги за НМТ варто сприймати як один з орієнтирів, а не як головну підставу для вибору школи.

На що зважати, крім рейтингу

Не менш важливо, чи комфортно дитині на уроках, як подають матеріал, чи є контроль якості й супровід у навчанні, чи проходять заняття наживо, а не лише на платформі. І головне — вчителі: професійні, з глибоким знанням предмета й емпатією, здатні пояснити цікаво та без стресу.