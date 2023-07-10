Марченко про повернення довоєнних податків: «сюрпризів» більше не буде — Finance.ua

Марченко про повернення довоєнних податків: «сюрпризів» більше не буде Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Марченко про повернення довоєнних податків: «сюрпризів» більше не буде

Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

«Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування. Найближчим часом інших „сюрпризів“ не буде», — заявив міністр фінансів України.

За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом № 8401, відновили практично всі норми, які діяли до війни.

«Останні зміни — повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу», — розповів Марченко.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.

Згідно з законопроектом № 8401, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.

Довідка Finance.ua:

як заявляв народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, з 1 серпня в Україні поновлюють довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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