Марченко про повернення довоєнних податків: «сюрпризів» більше не буде — Finance.ua

Марченко про повернення довоєнних податків: «сюрпризів» більше не буде
Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
«Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування. Найближчим часом інших „сюрпризів“ не буде», — заявив міністр фінансів України.
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За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом № 8401, відновили практично всі норми, які діяли до війни.
«Останні зміни — повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу», — розповів Марченко.
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Нагадаємо, Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.
Згідно з законопроектом № 8401, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.
Довідка Finance.ua:
- як заявляв народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, з 1 серпня в Україні поновлюють довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.
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