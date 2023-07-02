Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу хочуть підняти податки — Finance.ua

Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу хочуть підняти податки Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу хочуть підняти податки

З 1 серпня в Україні планують поновити довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.

Про це повідомив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.Live.

Наразі у Верховній Раді відбувається доопрацювання законопроєкту № 8401 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який серед іншого передбачає поновлення довоєнного рівня й умов оподаткування бізнесу в Україні.

Зокрема, документ повинен скасувати єдиний податок у 2% та пільги з оподаткування першої та другої групи платників єдиного податку. Також мають бути поновлені документальні перевірки бізнесу податківцями і повернуто штрафи за порушення використання касових апаратів.

Відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів.

В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

Навіщо поновлювати довоєнні податки

За словами Данила Гетманцева, згаданий законопроєкт має замінити пільговий податок з обороту в розмірі 2% на податок у розмірі 5%, який був до війни. А ті бізнеси, які працювали на податку в 2% і обороти яких перевищують законодавчо встановлені ліміти, мають перейти на звичайну довоєнну систему оподаткування.

Читайте також Мінфін збере 10 млрд гривень після повернення довоєнної системи податків

«Ми не підвищуємо податки, як, наприклад, США, які під час Другої світової війни підвищили податки до 94%. Ми не запроваджуємо нові податки, які нам пропонували запровадити, наприклад ПДВ у розмірі 25% чи військовий збір 10%. Ми повертаємо податки на довоєнний рівень», — запевнив народний депутат.

На його думку, дискусія про те, платити під час війни 2% чи 5% податку, в той час коли військові на фронті віддають свої життя заради нашої перемоги, знаходиться за моральною межею добра і зла.

«Податок не береться зі збитків — він береться з доходів. Півтора року в умовах війни держава підтримувала бізнес за рахунок низьких податків. Але державні видатки на оборону збільшуються — на фінансування 15 нових воєнних бригад, оснащення військових, ремонт техніки тощо», — аргументує Гетманцев.

Читайте також У ДПС пояснили, як бізнес повернеться до довоєнних податків

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни росії проти України для українського бізнесу були запроваджені пільгові умови оподаткування, зокрема:

можливість для ФОП і юридичних осіб бути платниками єдиного податку 3-ї групи в розмірі 2% від суми доходу;

можливість для ФОП 1-ї та 2-ї груп не сплачувати єдиний податок;

відмова від документальних перевірок;

зупинення окремих строків, визначених податковим законодавством;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порушення під час сплати ЄСВ і порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.