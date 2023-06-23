Мінфін збере 10 млрд гривень після повернення довоєнної системи податків — Finance.ua

Мінфін збере 10 млрд гривень після повернення довоєнної системи податків Сьогодні 10:49 — Казна та Політика

Мінфін збере 10 млрд гривень після повернення довоєнної системи податків

Українська влада планує найближчим часом відновити збір податків до довоєнного рівня, щоб виконати свої зобов’язання перед МВФ, скасувавши пільги, запроваджені після вторгнення росії.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю агентству Reuters.

Цей крок принесе уряду додатковий дохід у розмірі до 10 млрд гривень до кінця 2023 року після того, як український парламент проголосує за відновлення податків, сказав Марченко.

«Ми очікуємо, що відновлення буде (проголосовано. — Ред.) наприкінці червня чи на початку липня. Ми навіть не можемо покрити наші військові витрати за рахунок наших податків, але, принаймні, ми можемо покрити частину, і це дає нам деяке простір для маневру», — сказав Марченко.

Цей план є частиною зобов’язань, які Київ погодив у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду майже на 15,6 млрд доларів, затвердженої на початку квітня.

Читайте також У ДПС пояснили, як бізнес повернеться до довоєнних податків

Марченко сказав, що уряд також наполягатиме на митних реформах у другій половині року, включаючи запровадження загальної бази даних із країнами Європейського Союзу, «щоб уникнути незаконної торгівлі».

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, запроваджені після початку війни.

Рада ухвалила його у першому читанні 29 травня. Очікувалося, що пільги скасують з 1 липня, але парламент не встигає схвалити закон у другому читанні.

Крім того, з 1 липня повернуться довоєнні акцизи на паливо та ставка ПДВ у 20%. Це призведе до підвищення цін на бензин та дизельне пальне на 10−15 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.