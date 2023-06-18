У ДПС пояснили, як бізнес повернеться до довоєнних податків — Finance.ua

У ДПС пояснили, як бізнес повернеться до довоєнних податків Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

У ДПС пояснили, як бізнес повернеться до довоєнних податків

Державна податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід суб'єктів господарювання зі сплати єдиного податку за ставкою 2% (спрощеної системи оподаткування з особливостями) після ухвалення відповідного законопроєкта.

Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

Зазначається, що платники третьої групи, які сплачували єдиний податок за ставкою 5%, автоматично вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій перебували раніше.

Водночас новостворені суб'єкти господарювання (ті, що з’явилися з березня 2022 року) у разі зміни ставки повинні подати до Державної податкової служби відповідну заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу.

«Якщо йдеться про ІІІ квартал 2023 року, то заяву слід подати до 15 червня», — уточнює Южаніна.

Суб'єкти господарювання, які були платниками податку на прибуток, але після скасування спрощеної системи з особливостями мають намір залишитися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% (за умови відповідності критеріям, зокрема щодо граничного обсягу річного доходу — 7,5 млрд грн для третьої групи), мають подати до контролюючого органу дві заяви:

у першій заповнити пункт 5.5 «Відмова від спрощеної системи оподаткування»;

у другій (яку необхідно подати за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу 2023 року) — заповнити пункт 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування» з 01.07.2023 та підпункт 5.1.1, у якому зазначити третю групу та обрану ставку єдиного податку залежно від реєстрації платником ПДВ.

При цьому податківці звертають увагу, що платник на загальній системі може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви один раз протягом календарного року.

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Тобто платники податку на прибуток, які обрали спрощену систему з особливостями в 2023 році, не зможуть скористатися можливістю повторно зареєструватися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% у 2023 році.

«Принаймні тепер зрозуміло, чому податківці так наполегливо останнім часом обдзвонюють платників із проханням якомога швидше визначитися із системою оподаткування», — написала Южаніна.

Нагадаємо, Верховна Рада не встигає скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з липня з технічних причин, тому ці норми запрацюють з 1 серпня.

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