В Україні скасують податкові пільги у зв’язку з офіційним завершенням пандемії COVID, - нардеп — Finance.ua
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В Україні скасують податкові пільги у зв’язку з офіційним завершенням пандемії COVID, - нардеп

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Кабінет Міністрів сьогодні розгляне законопроект про зміни до Податкового кодексу України, пов’язаних із завершенням карантину, встановленого через COVID-19. Податкові пільги діяли три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив депутат, ВООЗ у травні скасувало статус пандемії COVID-19.
«У нас карантин формально ще діє до 30.06.2023, ну і судячи по внесення такого факту закону урядом, то на цьому і завершиться», — додав Железняк.
Нардеп додав, що більшість норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:
  • щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання;
  • про тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Скасування статусу пандемії

Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров’я, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.
При цьому очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав, що МОЗ зараз розглядає можливість скасування карантинних обмежень. За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою не тільки протиепідемічні обмеження, але й дії, пов’язані з суб'єктами господарювання під час карантину.
При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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