Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу — Finance.ua

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Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу

Особисті фінанси
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Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу
Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу
Верховна Рада не встигає у другому читанні проголосувати за скасування пільгової ставки податку у 2% та повернення перевірок та штрафів для бізнесу, щоб ці норми почали діяти з 1 липня 2023 року (як це початково планувалося).
Тому, як повідомляє Forbes Ukraine, з посиланням на слова голови фінансового комітету Данила Гетманцева, за новим планом депутатів, всі зміни, передбачені законопроєктом, почнуть діяти на місяць пізніше, з 1 серпня.
Крім того, є багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.
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«У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки», — наголосив Гетманцев.
Деякі правки у законопроєкт № 8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, нардепи ще можуть внести. Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.
Ще одна правка, яку подав Гетманцев та його колеги, — прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023−2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

Довідка Finance.ua

  • 29 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%, а також повертає податкові перевірки, та відновлює штрафи за невикористання РРО.
  • Проте, вже 13 червня перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що Рада не встигає у другому читанні проголосувати за цей законопроект. За його словами розгляд законопроекту може зсунутись щонайменше на місяць.
  • За словами Гетманцева, за новим планом депутатів, всі зміни, передбачені законопроектом почнуть діяти на місяць пізніше, з 1 серпня.
За матеріалами:
Ain.Ua
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