Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу — Finance.ua

Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Стала відома дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу

Верховна Рада не встигає у другому читанні проголосувати за скасування пільгової ставки податку у 2% та повернення перевірок та штрафів для бізнесу, щоб ці норми почали діяти з 1 липня 2023 року (як це початково планувалося).

почнуть діяти на місяць пізніше, з 1 серпня. Тому, як повідомляє Forbes Ukraine, з посиланням на слова голови фінансового комітету Данила Гетманцева, за новим планом депутатів, всі зміни, передбачені законопроєктом,

Крім того, є багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.

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«У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки», — наголосив Гетманцев.

Деякі правки у законопроєкт № 8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, нардепи ще можуть внести. Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Ще одна правка, яку подав Гетманцев та його колеги, — прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023−2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

Довідка Finance.ua

29 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%, а також повертає податкові перевірки, та відновлює штрафи за невикористання РРО.

Проте, вже 13 червня перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що Рада не встигає у другому читанні проголосувати за цей законопроект. За його словами розгляд законопроекту може зсунутись щонайменше на місяць.

За словами Гетманцева, за новим планом депутатів, всі зміни, передбачені законопроектом почнуть діяти на місяць пізніше, з 1 серпня.

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