Понад 340 тисяч бізнесів все ще користуються податковими пільгами. Що зміниться з липня — Finance.ua

Понад 340 тисяч бізнесів все ще користуються податковими пільгами. Що зміниться з липня Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Понад 340 тисяч бізнесів все ще користуються податковими пільгами. Що зміниться з липня

В Україні все ще використовують пільгове оподаткування 340 тисяч бізнесів. Вже з липня пільга може бути скасована, а компанії та ФОПи будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Також повернуться штрафи за роботу без касових апаратів/РРО. Наприкінці травня Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроект

Про це пише Опендатабот.

Серед топ-100 компаній за обігом по результатах 2022 року дві залишаються на пільговому оподаткуванні: це ТОВ «Фора» та ТОВ «Вигідна покупка» (мультимаркет «Аврора»).

Наразі, окрім очевидного повернення законодавства до стану до великого вторгнення, для бізнесу існують такі ризики, як повернення ФОП партнерів до 2-ї групи або ж перехід на загальну систему оподаткування компаній/ФОП, створених під час дії пільг.

«Аби не наражатися на штрафи та додаткові податкові зобов’язання, варто перевіряти групу єдиного податку всіх контрагентів», — кажуть в Опендатабот.

Попри вимоги 835 постанови та рекомендації Верховної Ради, навіть за рік від початку великої війни ДПС залишається найзакритішим розпорядником даних. Наразі Податкова служба відмовляється відкрити дані про платників єдиного податку, аргументуючи це безпекою підприємців з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів.

Довідка Finance.ua:

за три роки дії закону про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП до травня 2023 року Державна податкова служба здійснила 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тисячі штрафів на загальну суму 2 млрд грн;

з 1 червня 2023 р. ПриватБанк підвищив вартість деяких тарифних пакетів для ФОПів та бізнесу, а саме: «Бізнес Старт», «Базовий», «Бізнес комфорт», «Бізнес ПРО», тариф для групи ФОП.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.