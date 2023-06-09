28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній: тренди українского бізнесу в травні — Finance.ua

28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній: тренди українского бізнесу в травні Сьогодні 14:02

28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній: тренди українского бізнесу в травні

Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній.

Про це пише Опендатабот.

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline в травні до квітня обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі виріс на 14%. Це навіть більше, аніж було в останній місяць напередодні великої війни.

Перевищили довоєнний рівень

Збільшили обсяг замовлень та перевищили довоєнний рівень і в Одесі, Львові та Дніпрі. Лише Харків досі не може вийти на рівень січня 2022 року. Кількість замовлень там знизилася до 74%.

Найпопулярніші ніші бізнесу

Найпопулярнішими серед нових користувачів залишаються рітейл, авто та мобайл.

Довідка Finance.ua:

Український малий та середній бізнес майже повність оговтався після шоку перших місяців війни та сьогодні активно працює на відновлення України. Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися коштом 80% приватного капіталу, а для цього треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Свириденко вважає, що Україна має розвивати в першу чергу ті сектори економіки, які мають конкурентні переваги. Мова йде про аграрну промисловість, зелену металургію, машинобудування, деревообробку, IT-галузь, military-tech, охорону здоров’я та фармацевтику.



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