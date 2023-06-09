Відбудова держави має відбуватися коштом 80% приватного капіталу - Мінекономіки — Finance.ua

Відбудова держави має відбуватися коштом 80% приватного капіталу - Мінекономіки Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

Відбудова держави має відбуватися коштом 80% приватного капіталу - Мінекономіки

Відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися коштом 80% приватного капіталу, а для цього треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«За даними Світового банку, на відновлення України необхідно буде більше 400 млрд доларів. Я вважаю, що відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися за рахунок 80% приватного капіталу. Щоб це сталось, треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну. Ми маємо дати чіткий сигнал світу і собі в середині суспільства, яку країну ми будуємо. Щоб залучити інвесторів, українська економіка має зростати швидше, ніж у сусідів», — наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, наразі уряд працює над трьома принциповими напрямками:

забезпеченням наших сил оборони;

нагальним відновленням;

забезпеченням повоєнної відбудови.

Всі ці напрями взаємопов'язані, і тому надзвичайно важливою є чітка візія того, як нинішні наші кроки із стабілізації економіки забезпечують її подальший розвиток після перемоги.

Свириденко вважає, що Україна має розвивати в першу чергу ті сектори економіки, які мають конкурентні переваги. Мова йде про аграрну промисловість, зелену металургію, машинобудування, деревообробку, IT-галузь, military-tech, охорону здоров’я та фармацевтику.

Разом із цим бізнес-середовище потребує від влади реформи правоохоронної і судової системи, та створення умов для безпеки капіталу інвесторів.

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«Великі інвестиції будуть тоді, коли Україна буде мати гарантії безпеки. Для того, щоб створити бізнесу комфортні умови, уряд працює над тотальною дерегуляцією. Щоб до нас прийшли інвестори, процес побудови виробництва в Україні має відбуватись швидше, ніж у найближчого сусіда. Також ми маємо запровадити більш конкурентну податкову систему», — наголосила міністерка економіки.

За її словами, паралельно з цим уряд працює над структуруванням Фонду розвитку приватних інвестицій. Його планують презентувати за два тижні в Лондоні на Конференції з питань відновлення України.

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