ФОП сплатили 2 млрд грн штрафів за невикористання РРО/ПРРО. Що зміниться з 1 липня — Finance.ua

ФОП сплатили 2 млрд грн штрафів за невикористання РРО/ПРРО. Що зміниться з 1 липня Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

ФОП сплатили 2 млрд грн штрафів за невикористання РРО/ПРРО. Що зміниться з 1 липня

За три роки дії закону про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП до травня 2023 року Державна податкова служба здійснила 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тисячі штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що попри те, що кількість перевірок за час великої війни зменшилась, сума штрафів за ПРРО/РРО зростає.

«Кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 — зі, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Цьогоріч перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком аж на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку великої війни», — сказано в повідомленні.

Кількість та сума штрафів за невикористання РРО/ПРРО:

у 2021 році ДПС за результатами перевірок наклала 30 тисяч штрафів на суму 540,8 млн грн;

у 2022 році було накладено майже 23 тисячі штрафів на загальну суму 1 349 млн грн.

«Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чеку на 150%», — кажуть аналітики Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

Варто зазначити, що більше половини суми штрафів за ПРРО/РРО торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень — 754,5 млн грн — більша, ніж за весь 2021 рік.

Інфографіка: Опендатабот

Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року було проведено 54,9 тис. перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Підприємці масово переходять на програмне РРО

Українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів.

Якщо на початку 2021 року лише ⅕ припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023 кількість ПРРО на 29% більше за звичні каси.

«Останні місяці ми бачимо сплеск підключень до ПРРО від Poster. 76% бізнесів вже перейшли до фіскалізації продажів, а 12% бізнесів планують це зробити найближчим часом. Такі дані показують результати опитування власників закладів у телеграм-каналі „Реве та стогне ресторатор“. З 1 липня скасовується мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами. Тож вони стануть найпершою ціллю для візиту інспекторів. Що довше тягнути із підключенням РРО, то більше накопичуватиметься штрафів — бо санкції застосовуються для кожного окремого чеку», — коментує Родіон Єрошек, СЕО Poster.

Що передбачає законопроект 8401

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОПів набув чинності ще 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Проте вже липня 2023 року цей мораторій може бути скасований — у разі, якщо Верховна Рада прийме законопроект 8401

В Україні зареєстровано близько понад 3,3 млн ФОПів та компаній, більш ніж 340 тисяч з них працюють за спрощеною системою оподаткування.

Від початку повномасштабного вторгнення санкції за порушення не накладались, окрім випадків, які стосувались продажу підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки або за скаргою.

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