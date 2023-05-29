ПриватБанк підвищує деякі тарифи для ФОП та бізнесу — Finance.ua

ПриватБанк підвищує деякі тарифи для ФОП та бізнесу Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

ПриватБанк підвищує деякі тарифи для ФОП та бізнесу

З 1 червня 2023 р. ПриватБанк підвищує вартість деяких тарифних пакетів для ФОПів та бізнесу, а саме: «Бізнес Старт», «Базовий», «Бізнес комфорт», «Бізнес ПРО», тариф для групи ФОП.

Про це повідомляє The page.

Банк пояснює це рішення зміною кон’юнктури ринку і введенням відповідної комісії в загальнодержавній системі електронних платежів. Це перша зміна тарифів банку за останні 2 роки.

Тариф «Бізнес Старт»

плата за пакет на місяць становитиме 150 грн для підприємців і 225 грн для юридичних осіб (замість 125 та 175 грн);

комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) дорівнюватиме 5 грн та додатково 10 грн у разі суми платежу від 100 тис. грн;

стандартна комісія за валютообмін становитиме 0,2% від суми операції.

Тариф «Базовий»

комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) дорівнюватиме 10 грн та додатково 10 грн у разі суми платежу від 100 тис. грн і більше;

стандартна комісія за валютообмін становитиме 0,3% від суми операції.

Тариф для груп приватних підприємців

плата за обслуговування рахунку в тарифі зміниться в залежності від категорії групи ФОП;

стандартна комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) дорівнюватиме 5 грн та додатково 10 грн у разі суми платежу від 100 тис. грн і більше.

Тариф «Бізнес Комфорт»

комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) дорівнюватиме 3 грн та додатково 10 грн у разі суми платежу 100 тис. грн і більше;

стандартна комісія за валютообмін становитиме 0,15% від суми операції

Тариф «Бізнес ПРО»

плата за платежі в інші банки (зокрема регулярні) буде дорівнювати 1 грн та додатково 10 гривень у разі платежу від 100 тис. грн і більше;

стандартна комісія за валютообмін становитиме 0,1% від суми операції.

Тарифи «ІТ Expert», «Інкубатор», «ОСББ», «Медзаклади», «Для благодійних організацій», «Для бюджетних організацій» і надалі діятимуть без змін.

Змінити тарифний пакет можна у будь-який момент у веб-версії чи додатку «Приват24 для бізнесу».

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