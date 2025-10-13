«Зроблено в Україні»: посилено вимоги до публічних закупівель (основні зміни)
Уряд посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro.
Про це повідомляє Урядвий портал.
Які зміни
Відтепер виробники, які хочуть продавати свою продукцію державі, для участі в тендерах мають надавати більше документів, що підтверджують наявність мінімум 25% української складової у собівартості їхньої продукції.
Нові вимоги до виробників
Щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (у 2025 році це 25%), виробник повинен подати:
- копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ);
- довідку про технологічні операції, що здійснюються на виробництві;
- копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією;
- підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу.
Нові повноваження
Крім того, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відтепер має нові повноваження:
- перевіряти повноту і достовірність інформації, наданої виробниками;
- аналізувати документи, на підставі яких товари включено до переліку;
- здійснювати автоматизовану перевірку заявок через веб-портал;
- інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.
Нагадаємо, локалізація в публічних закупівлях — це вимога мінімальної частки української складової в собівартості товарів, які закуповуються відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».
У 2025 році — не менше 25%, у 2026 році — 30%.
Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%. Вона забезпечує спрямування державних коштів на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.
Мета
Вимога локалізації є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом України. Метою політики є стимулювання реального сектору економіки, розвиток промисловості, інвестицій та несировинного експорту.
