Надходження від єдиного внеску зросли майже на 22%

За січень-вересень 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 86,2 млрд грн (21,9%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 393 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Хто сплачує єдиний внесок

У відомстві нагадали, що роботодавці сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників.

«Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо», — йдеться у повідомленні.

Єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону № 2464),

наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,

пенсіонери,

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,

мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм),

на загальній системі без доходу.

Finance.ua вже писав, що з 1 жовтня 2025 року змінюються умови , за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець.

Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

