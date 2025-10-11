0 800 307 555
З початку року уряд залучив 394 млрд грн від розміщення ОВДП

Казна та Політика
52
Із початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах 394 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1 852 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Зазначається, за даними депозитарію НБУ, упродовж січня — вересня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 302 926,3 млн грн, 1 462,1 млн дол. США та 643,4 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 240 615,6 млн грн, 1 983,2 млн дол. США та 752,5 млн євро.
Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у вересні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,15% річних, у євро — 3,25% річних.
Також у НБУ навели детальну статистику депозитарію станом на 1 жовтня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на цю дату становив 169,8 млрд грн в еквіваленті порівняно з 141,1 млрд грн в еквіваленті 1 жовтня 2024 року. Тобто за останній рік він зріс у 1,2 раза.
Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Міністерство фінансів України у вересні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 18 761,9 млн грн, 350,0 млн дол. США та 86,8 млн євро.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
